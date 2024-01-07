حصاد إنجازات «بنها الجامعي» خلال 2023.. إنهاء 96% من قوائم الانتظار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تلقيه تقريرا من الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، حول تطوير وتحديث مستشفيات جامعة بنها ومشاركتها في المبادرات الرئاسية.

إنجازات مستشفيات جامعة بنها خلال عام

وأضاف أن التقرير أشار إلى تحقيق إنجازات في مستشفيات جامعة بنها، جاءت كالآتي:

- افتتاح غرف فندقية بسعة 44 غرفة.

- توسعة العمليات الموحدة المرحلة الثانية

- تشغيل 7 كبسولات جراحية جديدة ليصل إجمالي الكبسولات الجراحية الى 17 كبسولة.

- تم تطوير وتشغيل منظومة المياه من خزانات ومواتير وشبكة الصرف الصحى

- تركيب تانك أكسجين جديد بسعة 20 ألف لتر

- تطوير وتوسعة إستقبال وعمليات النسا والتوليد

- تطوير وتحديث وحدة فحوصات وأبحاث العيون

- افتتاح تطوير وتوسعة وحدة وعناية قسطرة القلب والشرايين التاجية

- زيادة عدد الأسرة إلى 13 سرير و 5 أسره للإفاقة، والإنتهاء من 40 % من أعمال تطوير مبنى الجراحة طبقا للأكواد العالمية.

- مشاركة مستشفيات جامعة بنها فى كافة المبادرات الصحية الرئاسية ومنها مبادرة صحة المرأة، ومبادرة قدم صحيح لعلاج القدم السكرى ، ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان القولون ، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى ، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة ، ومبادرة كلنا واحد ، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى ، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام الرئة ، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم ، ومبادرة أمراض العيون وضعف الإبصار

- تنظيم القوافل الطبية بقرى مبادرة حياة كريمة.

وأكد «الجيزاوي»، إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات حيث تم إنجاز 96.37٪ من قوائم الانتظار المسندة للمستشفى الجامعي، في إطار تخفيف الآلام عن المرضى، ورفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة وجودهم على قوائم الانتظار المُسندة لمستشفيات جامعة بنها.