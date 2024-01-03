رئيس جامعة بنها يهنئ مطران شبرا الخيمة بعيد الميلاد المجيد

قدّم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، التهنئة للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ورافق رئيس جامعة بنها خلال الزيارة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.

مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال

وأكد «الجيزاوي»، حرص جامعة بنها على مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح بين أطياف المجتمع المصري.

من جانبه، وجه الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة الشكر لرئيس جامعة بنها والوفد المرافق له، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري.