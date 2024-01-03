رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس جامعة بنها يهنئ مطران شبرا الخيمة بعيد الميلاد المجيد

كتب:

حسن صالح
04:40 م | الأربعاء 03 يناير 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

قدّم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، التهنئة للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ورافق رئيس جامعة بنها خلال الزيارة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.

مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال

وأكد «الجيزاوي»، حرص جامعة بنها على مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح بين أطياف المجتمع المصري.

من جانبه، وجه الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة الشكر لرئيس جامعة بنها والوفد المرافق له، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري.

اقرأ المزيد:

10 منح دراسية لطلاب الماجستير بـ«زراعة مشتهر» في جامعة بنها

جامعة بنها: وفرنا بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في فرع العبور

مجلس جامعة بنها الأهلية يعقد اجتماعه الشهري.. ويناقش بدء امتحانات الفصل الأول

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليات جامعة بنها الأهلية.. تنطلق غدا

جامعة بنها التكنولوجية.. 5 معلومات عن المشروع الجديد

إضافة برامج تعليمية متطورة تواكب سوق العمل في جامعة بنها الأهلية

لتوفير منح وبعثات.. جامعة بنها تطلق آلية جديدة للتواصل مع خريجيها

رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر قرارات وتكليفات جديدة

استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة بنها
بقلم حسن صالح