رئيس جامعة بنها: محو أمية 6700 مواطن خلال 2023

أعلنت جامعة بنها، نجاح جهودها في محو أمية 6700 مواطن، خلال الدورات التي جرى تنظيمها خلال العام المنصرم، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، في بيان، أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماما كبيرا، وتتابع تنفيذ المشروع من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو الأمية لمواطني محافظة القليوبية، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ودعم خطة الدولة لإعلان «مصر بلا أمية» تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

مشاركة طلاب كليات العلوم الانسانية

وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن معظم طلاب الجامعة، وخصوصًا طلاب كليات العلوم الإنسانية، تشارك بدور كبير وفعال في مشروع محو الأمية باعتباره مطلب أساسي للتخرج.

الحملة القومية لمحو الأمية

من جانبه، أشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى حرص الجامعة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، والتي تشارك فيها الجامعة بكلياتها المختلفة ، مضيفا أن الجامعة نجحت في محو أمية 939 مواطنًا وفقاً لنتائج دورة أكتوبر 2023، والتي أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأوضح «فودة»، أن جامعة بنها كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك إيمانا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.