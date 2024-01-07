معلومات عن البابا تواضروس.. خريج «صيدلة الإسكندرية» وترهبن عام 1988

استعرضت قناة «dmc» عبر برنامجها «8 الصبح» تقريرا عن البابا تواضروس الثاني، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كشفت فيه عن أبرز المعلومات عنه، موضحة أنه وُلد في 4 نوفمبر 1952.

البابا تواضروس حاصل على بكالوريوس الصيدلة

أضاف التقرير أن البابا تواضروس الثاني ولد باسم وجيه صبحي باقي سليمان، بالمنصورة، وله شقيقتان، والتحق بجامعة الإسكندرية بكلية الصيدلة وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، والتحق بالكلية الإكليريكية وتخرج فيها عام 1983.

زمالة الصحة العالمية بإنجلترا

حصل البابا تواضروس الثاني على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا، عام 1985، وذهب إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهبن في 31 يوليو 1988، وجرت رسامته قسا في 23 ديسمبر 1989.

الفوز بمنصب البابا

انتقل البابا تواضروس الثاني، للخدمة بمحافظة البحيرة، في 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997، وفاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية، ليصبح البابا رقم 118، يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.