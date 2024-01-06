رئيس حزب مصر أكتوبر تهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بعثت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ببرقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مهنئة الإخوة الأقباط في ربوع الوطن بالعيد، داعية الله عز وجل أن يديم علينا الأعياد.

نص تهنئة حزب مصر أكتوبر

وقالت الدكتورة جيهان مديح، في تهنئة عيد الميلاد: «يسعدني وكافة قيادات وأعضاء حزب مصر أكتوبر، أن نتقدم لقداستكم والإخوة المسيحيين بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل بكل مشاعر الود والإخاء أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد، وأن يعيد هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع الإخوة الأقباط وجميع الشعب المصري بالخير وأن ننعم جميعا بالأمن والأمان والاستقرار».

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفه، صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالي الذي تجمعنا أرضه وسماؤه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأمن القومي المصري

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الشعب المصري مسلمين وأقباطًا سيظلون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والخطط والمؤامرات التي تحاك ضدها داخليًا وخارجيًا، مفوضين الثقة الكاملة في قيادتهم لحماية الأمن القومي المصري.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الأمة الإسلامية لن تتأخر أبدًا عن مشاركة الإخوة الأقباط في مراسم أعيادهم، فعيدهم عيدا لجموع المصريين، الذين اعتادوا جميعا على الاحتفال بكل المناسبات تحت سقف واحد من المحبة والإخاء.