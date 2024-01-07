عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى من باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وفقا ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم، منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، الفلسطينيين، من الدخول، واقتلع مستوطنون، 250 شتلة زيتون في خلة النحلة جنوب بيت لحم، عقب اقتحام أرض فلسطيني.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين اثنيين، من بلدة ترقوميا عقب اقتحامها البلدة الواقعة شمال غرب الخليل، فيما أصيب آخرين، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع جند الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبوين شمال رام الله.