مستوطنون يواصلون استفزازاتهم تجاه الأقصى.. والاحتلال يستهدف المقدسيين

واصل المستوطنون انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، من اقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك، استمرارا للاستفزازات اليومية التي يمارسونها في الضفة الغربية المحتلة تجاه المقدسات وممتلكات الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتقال مقدسيين.

وصباح اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم، شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، فيما واصل جنود الاحتلال حملة الاعتقالات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت القوات 14 فلسطينيا من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسير محرر يدعى وديع عباس أبو جمعة، وداهمت القوات الخاصة المعروفة باسم «مستعربون»، مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة.

اعتقال ناشط في مقاومة الجدار شمال بيت لحم

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 مقدسيين من بلدتي أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وأم طوبا جنوبها، كما اعتقل الجنود طالبا جامعيا وسيدة وابنة شقيقها من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي مواطنين اثنيين بينهم رئيس نادي «شباب عايدة»، الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان منذر عميرة «50 عاما»، فيما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة الزبابدة جنوب جنين، وقرية رمانة غرب المدينة، وداهم الجنود عدة أحياء، كما اقتحمت الجنود الإسرائيليون، شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وداهمت منزل المعتقل عياد الهريمي وفتشته، ومنزل المعتقل عبد الله أبو حديد في مخيم الدهيشة جنوبا.

قصف إسرائيلي يستهدف عدة بلدات لبنانية بينها الناقورة

وفي جنوب طوباس، اقتحمت القوات الإسرائيلية، مخيم الفارعة وفي جنوب لبنان، تجدد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدفعي، على عدد من القرى والبلدات، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أنّ القصف استهدف بلدات «عيترون، الناقورة، علما الشعب، الضهيرة، الجبين، الرويسات، وعيترون».