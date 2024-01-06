مستوطنون إسرائيليون يواصلون اعتداءاتهم بالضفة.. وجنود الاحتلال يسرقون الذهب من غزة

واصل المستوطنون، استفزازاتهم في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، من اعتداءات وتنكيل بفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن من إعلان السلطات في غزة أن جنود الاحتلال المتوغلين في القطاع نهبوا أموالا وذهبا ومصاغات من القطاع تقدر قيمتها بـ90 مليون شيكل طوال 92 يوما من عملية «السيوف الحديدية».

ونكَّل مستوطنون من «كريات أربع» مدججون بالسلاح، وبحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بفلسطينيين في البلدة القديمة من الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي سياق متصل، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل جنود الاحتلال، شابا فلسطينيا يدعى وديع الطيراوي «29 عاما» من مخيم الجلزون، أثناء مروره عبر حاجز عين سينيا العسكري، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وفي قطاع غزة، سرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتوغلة في غزة أموالا وذهبا ومصاغات من القطاع تقدر قيمتها بـ90 مليون شيكل طوال 92 يوما من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، اعتبرالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الفلسطينيين في قطاع غزة لا يتعرضون للقصف فحسب، بل يتضورون جوعا الآن.

بوريل: 100% من سكان غزة يعانون أزمة غذائية

وأوضح بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب أن 100% من السكان في قطاع غزة، يعانون أزمة غذائية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الاتحاد الأوروبي: استحالة فصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة

وأكد المسؤول الأوروبي، أن على إسرائيل البحث عن طريقة أخرى لمحاربة الفصائل الفلسطينية، وشدد بوريل، على استحالة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة.

وعلى خلفية حرب غزة، حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، داعيا لتجنب جر لبنان لصراع إقليمي، فيما قال بوحبيب، إن «بيروت» تسعى لتجنب الحرب التي سيكون لها تداعيات خطيرة.