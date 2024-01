ماذا حدث داخل طائرة ألاسكا؟.. لحظات عصيبة بعد 35 دقيقة من تحليقها

بعد أيام من حادثة طائرة طوكيو المحترقة وقعت أخرى ارتبطت اسمها بطائرة ألاسكا، إذ انفجرت نافذتها خلال تحليقها في الجو، ما أثار رعبا بين الركاب، الأمر الذي بدوره أجبر طاقم العمل على الهبوط اضطراريا.

وكشفت هيئة الإذاعة الأمريكية CNN تفاصيل ما حدث مع طائرة ألاسكا، قائلة إنه بينما كانت الطائرة بوينغ التابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية في طريقها إلى كاليفورنيا، سقط جزء خارجي من جسم الطائرة بعد 35 دقيقة من تحليقها بما فيها إحدى نوافذها، ما اضطرها للعودة إلى مطار بورتلاند.

وهبطت طائرة ألاسكا بسلام دون أن يتأذى أي راكب على متنها؛ إذ كانت تقل 174 راكبا مع 6 من أفراد طاقمها.

Alaska Airlines flight #AS1282, a Boeing 737 MAX 9, experienced a rapid decompression after the loss of a large panel that included an emergency exit door on the left side of the plane.

The flight made a safe return to Portland (PDX).pic.twitter.com/KH4gs0X4o6