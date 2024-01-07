ماذا حدث داخل طائرة ألاسكا؟.. لحظات عصيبة بعد 35 دقيقة من تحليقها

بعد أيام من حادثة طائرة طوكيو المحترقة وقعت أخرى ارتبطت اسمها بطائرة ألاسكا، إذ انفجرت نافذتها خلال تحليقها في الجو، ما أثار رعبا بين الركاب، الأمر الذي بدوره أجبر طاقم العمل على الهبوط اضطراريا.

تفاصيل حادث طائرة ألاسكا

وكشفت هيئة الإذاعة الأمريكية CNN تفاصيل ما حدث مع طائرة ألاسكا، قائلة إنه بينما كانت الطائرة بوينغ التابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية في طريقها إلى كاليفورنيا، سقط جزء خارجي من جسم الطائرة بعد 35 دقيقة من تحليقها بما فيها إحدى نوافذها، ما اضطرها للعودة إلى مطار بورتلاند.

وهبطت طائرة ألاسكا بسلام دون أن يتأذى أي راكب على متنها؛ إذ كانت تقل 174 راكبا مع 6 من أفراد طاقمها.

Alaska Airlines flight #AS1282, a Boeing 737 MAX 9, experienced a rapid decompression after the loss of a large panel that included an emergency exit door on the left side of the plane.

The flight made a safe return to Portland (PDX).pic.twitter.com/KH4gs0X4o6 — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 6, 2024

إجراءات تبعت هبوط طائرة ألاسكا

وبعد ساعات من الواقعة وإجبار الطائرة على الهبوط في مطار بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، أوقفت خطوط ألاسكا الجوية جميع طائراتها من طراز بوينغ 737-9، بحسب «سكاي نيوز».

وأظهرت بيانات رحلة طائرة ألاسكا أن الطائرة ارتفعت إلى 4876 مترا قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي، كما أكد بن مينيكوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز، في بيان: «بعد حدث الليلة على الرحلة 1282، قررنا اتخاذ خطوة احترازية بإيقاف أسطولنا المكون من 65 طائرة بوينج 737-9 مؤقتا».

وتأتي تلك الخطوة، من أجل فحوصات الصيانة والسلامة الكاملة والمتوقع أنها ستستغرق أيام، بحسب «مينيكوتشي»، والذي يتوقع عودة الإقلاع مرة أخرى بعد انتهاء الصيانة.

وجاء الهبوط المفاجئ، بعدما أخبر الطيار مراقبي الحركة الجوية في بورتلاند بأن الطائرة تعرضت لحالة طارئة، وكان ضغطها منخفضا وتحتاج إلى العودة إلى المطار، محاولا تفادي ما حدث بطائرة طوكيو بشكل سريع.