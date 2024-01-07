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وزيرا التعليم يزوران كاتدرائية العباسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

كتب:

أميرة فكري
12:13 م | الأحد 07 يناير 2024
وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي يقدمان التهنئة للبابا تواضروس

وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي يقدمان التهنئة للبابا تواضروس

قدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ووفق بيان لوزارة التربية والتعليم، هنأ الوزيران الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل، أن يعيد عليهم وعلى جميع المصريين الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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