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وزير التعليم: لدينا 25.6 مليون طالب خلال العام الدراسي الجاري

كتب:

أميرة فكري
11:10 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إحصائيات الطلاب والمعلمين والمدارس بالعام الدراسي الجاري.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي كتيب إحصاء التعليم قبل الجامعي، موضحة أن عدد الطلبة سجل هذا العام 25 مليونا و657 ألفا و984 طالبا.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمي، أن عدد المعلمين وصل إلى 922 ألفا و628 معلما، إضافة إلى 61 ألفا و512 مدرسة حكومية وخاصة، بإجمالى 556 ألفا و888 فصلا.

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