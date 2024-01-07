شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة في المدارس الدولية.. «1500 جنيه عن كل مادة»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة للطلاب المقيدون بمدارس مرخص لها بتدريس المناهج الدولية ويرغبون في التقدم لأداء امتحانات المواد القومية في الثانوية العامة «اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية» فتطبق بشأنهم أحكام القرارات الوزارية أرقام 32 لسنة 1995، و255 لسنة 2000 والقرارات الأخرى المنظمة.

شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة بالمدارس الدولية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ هناك عدّة اشتراطات للتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة، كما يلي.

- أن تكون المدرسة المقيد بها الطلاب صادر لها ترخيص من الوزارة بتدريس المناهج الدولية الآتية «I.G.C.S.E - الأبيتور - الدبلومة الأمريكية» أو أي شهادة دولية أخرى.

- أن يكون هؤلاء الطلاب مقيدون بالصف الثاني عشر في العام الدراسي 2023-2024 على النظام الذي يدرسونه.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

- أن يكون الطالب اجتاز بنجاح امتحانات الصف الأول الثانوي العام في مواد «اللغة العربية، التربية الدينية، التاريخ، الجغرافيا»، وكذلك امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في مواد «اللغة العربية، التربية الدينية، والمواطنة وحقوق الإنسان».

- تقدّم المدرسة المستندات التي تثبت أحقية الطالب في التقدم وفق الشروط السالف ذكرها.

خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة بالمدارس الدولية

تسجيل الاستمارة الإلكترونية المخصصة للمدارس الدولية من خلال موقع الوزارة وطباعتها، مرفق بها ما يلي:

- كشف درجات الشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها معتمد من الإدارة التعليمية المختصة.

- كشف درجات للصف الأول الثانوي العام في مواد «اللغة العربية، التربية الدينية، التاريخ، والجغرافيا» صادر من المدرسة الناجح بها الطالب معتمد من الإدارة التعليمية المختصة.

- كشف درجات للصف الثاني الثانوي العام في مواد «اللغة العربية، التربية الدينية، والمواطنة وحقوق الإنسان»، معتمدا من الإدارة التعليمية المختصة، إضافة إلى مادتي التاريخ والجغرافيا بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بكليات أدبية.

- يسدد طلبة الشهادات الدولية الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة 1500 جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة يرغبون الاشتراك بها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية تنفيذا للقرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023.

- تتولى المدرسة تجميع الاستمارات الإلكترونية ومراجعتها للتأكد من أحقية الطلاب في التقدم للامتحان طبقا للتعليمات ثم اعتمادها وذلك تحت مسؤولية مدير المدرسة.

- تتولى المدرسة طباعة بيانات الطلاب المتقدمين للامتحان عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة «كشوف 150 د»، واعتمادها وختمها بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية التابع لها.