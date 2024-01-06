الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قائد مجموعة لواء الناحال بقطاع غزة

أعلن إعلام الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل قائد مجموعة في لواء الناحال خلال معارك بقطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

الفصائل تكبد جيش الاحتلال خسائر في صفوف الاحتلال

وتدخل الحرب يومها 92 اليوم، وصرحت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم، أنها تمكنت من تكبيد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في صفوفه، وبلغ عدد الجنود القتلى والمصابين 18 جندياً في المعارك التي جرت في محيط مدينة خان يونس جنوب القطاع خلال الساعات القليلة الماضية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقًا لمنشور نشرته الفصائل الفلسطينية عبر حسابها على منصة «إكس»، ونقلته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، تمكن مقاتلو الفصائل الفلسطينية من استهداف قوة إسرائيلية مشاة تتألف من 8 جنود في النقطة صفر، وقتلوا جميع أفراد القوة بعد أن وقعوا في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا بعد عودتهم من خطوط القتال في شرق خان يونس.

اشتباك بين قوات الفصائل وجيش الاحتلال

وأشارت الفصائل الفلسطينية، إلى أن مقاتليها تمكنوا من التسلل إلى أحد المنازل حيث كان عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحصنون بعد عودتهم من خطوط القتال في شرق خان يونس، كما قام المقاتلون بوضع فوهة البندقية في ظهر أحد جنود الاحتلال وقتله، وتلا ذلك اشتباك مع بقية أفراد القوة باستخدام الأسلحة والقنابل اليدوية.

وفي وقت سابق، تمكن مقاتلو الفصائل من التصدي لقوة إسرائيلية مشاة تتألف من 9 جنود، إذ جرى حصارهم وتبادل إطلاق النار في أحد الطرق في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، نتج عن الاشتباكات سقوط قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال، وبعد ذلك، تم استدعاء طائرات المروحية لنقل القتلى والمصابين.