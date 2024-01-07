استشهاد 64 فلسطينيا في شمال غزة وخان يونس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في غزة في اليوم الـ93 من العدوان على القطاع المحاصر، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

واستشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا بمنطقة الفالوجة شمال غزة، فيما أدى القصف الإسرائيلي الجوي والبري المتواصل على محافظة الوسطى، إلى استشهاد نحو 16 فلسطينيا وإصابة العشرات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واستشهد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف بناية تؤوي نازحين في رفح، فيما استهدفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مركز إيواء تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم «أونروا» بمخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين بينهم سيدات.

استشهاد 17 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال منزلا غرب خان يونس

كما استشهد 17 فلسطينيا بينهم 12 طفلًا، جراء قصف الاحتلال منزلا غرب خان يونس، فيما ارتفع عدد شهداء مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة بريص في مخيم خان يونس إلى 25 شهيدا بينهم نازحون.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عدة طرق شمال مدينتي رام الله والبيرة، وعرقلة حركة الفلسطينيين، فيما داهمت القوات الإسرائيلية، منزلين في قرية الشواورة شرق بيت لحم، واستولت على مركبة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاتها بحق الفلسطينيين في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال فلسطينيا واستولت على مركبته في قرية سالم شرق نابلس شمال الضفة الغربية. وقتل شاب «30 عاما» من عرب 48، في عملية إطلاق للنار في عيون الحرامية شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.