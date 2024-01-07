رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 261 قضية وتنفيذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:29 م | الأحد 07 يناير 2024
متهم

متهم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط (261) قضية مواد مخدرة بإجمالي 290 متهما، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط 60 سلاح ناريا بحوزة 57 متهما.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 58834 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبطت 4 تشكيلات عصابية ضمت 17 متهما ارتكبوا 20 حادثا متنوعا، كما ضبط 20 متهما في مجال ضبط المتهمين الهاربين، 15 متهما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، و250 دراجة نارية مخالفة. 

وتحرر نحو 28.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

اقرأ المزيد:

الحملات الأمنية في 24 ساعة: ضبط 192 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم

«مخدرات وأدوية مغشوشة».. حصيلة الحملات الأمنية بالقليوبية  

جهود الحملات الأمنية خلال 24 ساعة: 201 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم

مديرية أمن القاهرة تواصل شن الحملات الأمنية وآخرها بالزمالك

محافظ كفر الشيخ يتابع استمرار الحملات الأمنية لإغلاق شواطئ بلطيم

تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسحلة النارية
بقلم محمد بركات