ضبط 261 قضية وتنفيذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط (261) قضية مواد مخدرة بإجمالي 290 متهما، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط 60 سلاح ناريا بحوزة 57 متهما.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 58834 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبطت 4 تشكيلات عصابية ضمت 17 متهما ارتكبوا 20 حادثا متنوعا، كما ضبط 20 متهما في مجال ضبط المتهمين الهاربين، 15 متهما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، و250 دراجة نارية مخالفة.

وتحرر نحو 28.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.