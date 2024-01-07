المحافظون يزورون الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد: المصريون نسيج واحد

أجرى عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية زيارات للكنائس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدين تلاحم ووحدة المصريين في كل المناسبات.

«راشد» يزور مطرانية شمال الجيزة

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واشارات محافظة الجيزة، في بيان، إلى أنه كان في استقباله الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة .

وأكد راشد خلال زيارته إن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ، وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط في عيد الميلاد

قدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2024 أثناء زيارته لكنيستي ماري جرجس بمطرانية ميت غمر وكنيسة كاتدرائية العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بمطرانية المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، ما نراه اليوم من احتفالات عيد الميلاد المجيد ومظاهر الفرحة يدل على مدى تكاتف وترابط الشعب المصري مسلمين ومسيحيين ويدل على عمق المحبة والإخوة والألفة بين المواطنين.

وشهدت محافظة الدقهلية توافد أعداد كبيرة من المواطنين والزوار لتقديم التهنئة والمباركات داخل الكنائس وسط تشديدات أمنية مكثفة، من خلال وضع البوابات الالكترونية والكردونات الأمنية لتأمين المواطنين والوافدين خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد كما جرى رفع حالة الطوارئ في المستشفيات والوحدات الصحية تحسبا لأي طارئ.

محافظ بورسعيد يشهد احتفال الكاتدرائية بعيد الميلاد

وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مراسم الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد المجيد خلال زيارته للكاتدرائية ببورسعيد، حيث كان في استقباله الأنبا تادرس مطران بورسعيد.

كما زار محافظ بورسعيد الكنيسة الإنجيلية، حيث هنأ المحافظ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات.

وأكد محافظ بوسعيد على وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

تهنئة الأقباط في مطرانية شمال سيناء

كما قدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، في حضور اللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء والقيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

جاء هذا خلال زيارة المحافظ الى مطرانية شمال سيناء في ضاحية السلام بالعريش لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقباله الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي.

كما ترأس الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وفدا من هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، لتهنئة الأقباط بعيد القيامة، وذلك بكدرائية الضاحية بوسط مدينة العريش

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، أهمية هذه المناسبة الدينية ودورها في تعزيز قيم التسامح والمحبة بين جميع أفراد المجتمع المصري

وفد من حي العامرية يزور الكنائس

وفي الإسكندرية، قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن وفدا من الحي أجرى زيارة لعدد من الكنائس بنطاق، لمشاركة الأخوة الأقباط إاحتفالهم بعيد الميلاد المجيد وتقديم التهنئة لهم ومتابعة الحالة العامة للنظافة والصرف الصحي والاشغالات والإضاءة العامة حول الكنائس، لتكون الإحتفالات في أبهى صورها.

محافظ الغربية يزور مطرانية طنطا

وقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك من خلال زيارة إلى مطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية.

وزار محافظ الغربية مطرانية طنطا، حيث كان في استقباله، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي، النائبة ميرفت ألكسان عضو مجلس النواب، والنائبة إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ.

كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة للكنيسة الإنجيلية، حيث كان في استقباله القس منسى ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية بطنطا والقس نشأت وطسن وعدد أبناء الطائفة الإنجيلية.

وأكد محافظ الغربية، أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

رئيس مركز دير مواس يهنئ الأقباط

وأناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس لتقديم التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمركز ومدينة ديرمواس، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقام رئيس المركز يرافقه كل من علاء حمدي وهاني محمود وأحمد ثابت ومصطفى عبده نواب رئيس المركز والدكتور هاني عبد الباري سكرتير المركز، بزيارة مطرانية ديرمواس ودلجا، حيث نقل رئيس المركز تهاني وتبريكات محافظ المنيا إلى الأنبا أغابيوس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بديرمواس ودلجا وجميع الأخوة الأقباط بمركز ومدينة ديرمواس.

مدير أمن سوهاج يزور مطرانيات الأقباط الكاثوليك

وشارك اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم، مختلف المطرانيات بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقام مدير أمن سوهاج، بزيارة مطرانيات الأقباط الكاثوليك وجمعية بيت الرحمة والأقباط الأرثوذكس والأقباط الإنجيليين والأقباط بأخميم، وذلك لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

محافظ قنا يزور الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الكنيسة الإنجيلية المشيخية بنجع حمادي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله راعي الكنيسة القس مجدي فؤاد عبد النور، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تهنئته للقس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومجدي فؤاد عبد النور راعي الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، ولرجال الدين المسيحي والأقباط، مؤكدا روح المحبة والتسامح والود التي تربط أبناء مصر في كل المناسبات القومية والوطنية والدينية والتي تؤكد أن شعب مصر نسيج واحد وأمة واحدة نعيش ونحتفل سويا بأعيادنا الإسلامية والمسيحية.

ومن جانبه رحب القس مجدي فؤاد بمحافظ قنا والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين أبناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطني واحد.