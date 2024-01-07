«مصر للمعلوماتية» تفتح باب التقديم لكليتي علوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، فتح باب التقديم والقبول المباشر، للفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الثانوية والشهادات المعادلة أو الشهادات الأجنبية، ممن يرغبون في الالتحاق بكليتي علوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال.

وأوضحت إدارة الجامعة الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين، وفقاً لإجراءات القبول والحد الأدنى المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية، وهي:

- الحد الأدنى للالتحاق بكلية علوم الحاسب والمعلومات لشعبة علمى علوم 68٪، وعلمي رياضة 65٪، وكذلك 65٪؜ بالنسبة للشهادات الأجنبية أو العربية أو الأزهرية.

- الحد الأدنى للالتحاق بكلية تكنولوجيا الأعمال 55٪؜ لطلاب الثانوية العامة، أما بالنسبة للحاصلين على الشهادات الأجنبية والعربية والأزهرية يجب ألا يقل مجموع الطالب عن 58٪.؜

طريقة التقديم في الكليتين

ويمكن التقدم للتسجيل بجامعة مصر للمعلوماتية، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة https://eui.edu.eg/ar/، أو من خلال التقديم المباشر في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتم تسديد رسوم التسجيل المطلوبة، ويتم تحديد مواعيد أداء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية لتحديد المقررات التي سوف يدرسها الطالب، أو قبول نتيجة امتحان الـ IELTS.

مصروفات كليتي علوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال

وأشارت الجامعة إلى مصروفات كلية علوم الحاسب والمعلومات، وهي 120.680 جنيه للمصريين، وذلك بعد تخفيض 30%، هذا بخلاف المنح المتدرجة التي قررتها الجامعة ووفقا للمجموع الحاصل عليه الطلاب، حيث تشمل الدراسة الاختيار من بين مسارات الأمن السيبراني، الجرافيكس والألعاب الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، علوم وهندسة البيانات، هندسة البرمجيات، علوم الحاسب.

وفي كلية تكنولوجيا الأعمال تُقدر المصروفات بعد تخفيض 35% بـ 106.730 جنيه وذلك للطلاب المصريين وبخلاف نسبة المنح المتدرجة تبعا للمجموع، وتشمل الدراسة بالكلية برامج تحليل الأعمال، وإدارة تكنولوجيا الأعمال، والتسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، وريادة الأعمال والابتكار، والتمويل، والمحاسبة.

الحصول على درجة علمية من جامعة مصر للمعلوماتية

وفي ساق آخر، وفي إطارالارتقاء بمنظومة التعليم الأكاديمي من خلال عقد توأمة مع كبرى الجامعات العالمية، عقدت جامعة مصر للمعلوماتية اتفاقيات وشراكات مع جامعات مرموقة ذات تصنيف عالمي عال، لتمنح الطلاب درجات علمية مزدوجة، ليحصل الناجحون على درجة علمية من جامعة مصر للمعلوماتية بالإضافة للجامعة الأجنبية الأخرى، بحيث يقضي المرشحون الناجحون عامهم الأخير في الحرم الجامعي للشريك بالخارج، مع بعض المقررات المدمجة التي تقدمها الجامعة الشريكة خلال السنوات الأولى من دراستهم في مقر جامعة مصر للمعلوماتية.