جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في جلسات «التعليم العالي» بمعرض Cairo ICT 23

أكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن العالم بات لديه اهتماما كبيرا بدراسة الحاضر، لكي يستوعب جوانب محددة من خصائصه، لتمتد هذه الرؤية للمستقبل وتتوجه نحو استشراف آفاق هذه الجوانب، من خلال نتائج تساهم في حياة تسودها ثقافة المعرفة، مع تعزيز خصائص الشراكة والتعاون، كذلك الحث على الإبداع والابتكار والمنافسة، لذلك أصبح محور استشراف آفاق المستقبل مرتبط بشكل وثيق باستيعاب الحاضر الذي يعد القاعدة التي تنطلق منها مسيرة المستقبل.

دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «القوى العاملة في الغد: إثبات المستقبل للتعليم العالي»، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 23، المنعقد تحت شعار «دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل»، التي تقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، وبمشاركة واسعة من الفاعلين والمؤثرين في قطاع التكنولوجيا محليا وإقليميا ودوليا، من الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات كبرى وناشئة.

وأدار الجلسة الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، بحضور الدكتور أحمد منيب الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي، والمهندس ماجد محمود، نائب الرئيس، المدير العام لمراكز التميز بشركة Dell Technologies بمصر، والمهندس أيمن الجوهري، مدير عام سيسكو مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي.

قطاع تقنيات الاتصالات يشهد تقدما سريعا

وأشارت الدكتورة ريم بهجت، إلى التقدم السريع الذي يشهده قطاع تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما سوف يكون له تأثيرًا واضحا على الوظائف المستقبلية، ومن ثم لا بد من مواكبة مؤسسات التعليم العالي لهذه التغيرات.

وأوضحت أنه من أحدث هذه التطورات التي يتحدث عنها الكثيرون، التطور الكبير في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلى الأخص نماذج اللغات الكبيرة Large Language Models أو ما اشتهر منها ومعروفا بالـChatGPT، مشددة على أهمية تعليم هذه التقنيات لطلاب الجامعات، مع وضع القواعد والسياسات لعدم الاستخدام الضار أو غير الأخلاقي لها، فضلا عن أن هناك اهتماما عالميا ومحليا بموضوعات الأمن السيبراني، مع نقص في الكفاءات المطلوبة عالميًا .

وأكدت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن الجامعة تقدم التخصصات الحديثة والمهمة لسوق العمل، مثل مسارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم وهندسة البيانات، والإلكترونيات، وتحرص على أن يدري طلاب الكليات المختلفة أساسيات ريادة الأعمال.

ريم بهجت: لا بد من إثراء الشباب معلوماتيا

كما تطرقت الدكتورة ريم بهجت، خلال حديثها، الى ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع المصري، ومن ثم لا بد من إثراء مهاراتهم خلال المرحلة الجامعية، بحيث يتوجه البعض للعمل الحر freelancing، وآخرين لتأسيس شركات ناشئة، وذلك بالتوازي إلى اتجاه عدد من الخريجين للعمل في شركات ومؤسسات متواجدة، وهو ما يتطلب تعليمهم علوم أخرى مع العلوم التقنية التي يدرسونها، حتى يستطيعوا معرفة كيفية اختيار الفكرة المناسبة أو المشروع المناسب الذي يمكن أن يجري تسويقه، وعمل دراسة الجدوى، ومعرفة تثمين العمل المقدم، ومعرفة تسويقه، وغيرها من العلوم المطلوبة.