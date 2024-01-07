«التخطيط» تعرض حصاد إنجازات 2023.. أبرزها رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتورة هالة السعيد، حصادها عن العام المنتهي 2023، الذي شهد العديد من الإنجازات المهمة في مختلف المجالات، والتي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وعلاوة دورية 200 جنيه بقرار من المجلس القومي للأجور.

أول مشروع أخضر ذكي مدينة الأحلام

وتضمن تقرير الحصاد فوز وزارة التخطيط بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية عن برنامج القيادة للتميز الحكومي، وإطلاق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واستقبال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول مشروع أخضر ذكي «مدينة الأحلام» لذوي الهمم بدورتها الثانية.

انخفاض معدل وفيات الطرق بنسبة 40%

كما تضمّن تقرير الحصاد، إعلان انخفاض معدل وفيات الطرق بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية.

اللقاءات الثنائية المحلية والدولية

وشهد العام 2023 عقد العديد من اللقاءات الثنائية المحلية والدولية والتي أجرتها دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلي الوزارة، لتعزيز سبل التعاون في العديد من المشروعات المهمة للدولة وتوطيد أواصر العلاقات مع الدول الأخرى، أبرزها لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي شركة كوبنهاجن للبنية التحتية الدنماركية، برئاسة فيليب كريستياني، الشريك المؤسس للشركة، لبحث سبل التعاون المشترك في الاستثمار بمجال المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة بمصر.

كما التقت الوزيرة، سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة الدكتور الخان بولوخوف، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وأذربيجان، واجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة إم تي سي للتنمية الدولية، لمناقشة الخطوات التالية لبدء إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر.

الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي

وتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية كذلك، لقاء الدكتورة هالة السعيد مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش حضورها الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ لبحث سبل التعاون، فضلًا عن لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، كما استقبل الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا من كوريا الجنوبية لمناقشة سياسات خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتمويل الشركات الناشئة في مصر.

لقاء ممثلي مجموعة البنك الدولي

والتقت الدكتورة هالة السعيد خلال عام 2023، ممثلي مجموعة البنك الدولي لمناقشة دعم الحكومة المصرية في ضوء إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027، وأولويات الحكومة، إضافة إلى لقائها بالمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

كما التقت الوزيرة، أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لتعزيز سبل التعاون، فضلًا عن لقائها بالوزراء والمحافظين لمناقشة مستجدات الخطط الاستثمارية وعدد من المشروعات التنموية بمصر، واختتمت وزيرة التخطيط، العام بلقاء هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لها لبحث تعزيز سبل التعاون بين الطرفين.