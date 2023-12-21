محافظ الغربية يتابع أعمال مركز «خدمات مصر» مع وفد وزارة التخطيط

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد.

أهداف مركز خدمات مصر

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن تنفيذ مشروع مركز خدمات مصر يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المُستدامة.

جولة ميدانية

وعقب الاجتماع أجرى المحافظ والوفد جولة ميدانية، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير أرض المجزر القديم بالعجيزي وتحويله إلى حملة ميكانيكية، وحدة الصيانة والتدريب بطنطا، مجمع خدمات مصر.

بدأ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم والذي تحول إلى حملة ميكانيكية والذي شارف على الانتهاء.، وتضمنت أعمال التطوير (صب الأعمدة الخرسانية للمظلات، صب أرضيات المظلات، تشطيب أرضيات المخازن، تشطيب الباكيات، الحمامات، الالمونتال، أعمال الإنارة والكبلات، دهان الأسوار، تشطيب الأرضيات والوجهات).

وتابع الحافظ جولته بتفقد وحدة الصيانة والتدريب بطنطا و مجمع خدمات مصر، واختتم المحافظ جولته بتفقد السيارة المتنقلة «خدمات مصر» لتقديم خدمات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، لذوي القدرات الخاصة، والمقرر تواجدها أمام مبني مديرية التضامن الاجتماعي بطنطا.

وأوضح «رحمي» أن الهدف من سيارة «خدمات مصر» هو التيسير علي ذوي الهمم في سداد رسوم التقييم الوظيفي للحصول على كارت الخدمات ، من خلال دفع الرسوم المقرره وعدم الذهاب إلى البنوك أو مكاتب البريد لدفع الرسوم لرفع المعاناة عنهم واختصار للوقت.