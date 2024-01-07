جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ.. تبدأ 18 يناير

كشف علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ، سوف يبدأ مع حلول يوم 18 من شهر يناير الجاري 2024، وذلك على مستوى جميع المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ

وأضاف «جودة»، وكيل مديرية تعليم كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ، سوف يشمل طلاب المدارس الرسمي واللغات، وهو كالتالي:

- يوم الخميس، 18 يناير، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، والذي سوف يبدأ من الساعة 9حتي 11.30، ويكون مدته ساعتان ونصف، مادة التربية الدينية، والتي تبدأ من الساعة 12 حتى 1:30.

- يوم الأحد، 21 يناير، امتحان مادة الجبر، والذي سوف يبدأ من الساعة 9حتي 11، مادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 12:30، ساعتان.

- يوم الاثنين، 22 يناير، امتحان مادة الهندسة، والتي سوف تبدأ من الساعة 9 حتى 11، ساعتان، مادة الحاسب الآلي من الساعة 11:30 حتى 12:30 ساعتان.

- يوم الثلاثاء، 22 يناير، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والتي سوف تبدأ من الساعة 9 حتى 11، ساعتان، مادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى الساعة 1:30، ساعتان.

- يوم الأربعاء، 24 يناير، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والتي سوف تبدأ من الساعة 9 حتى 11، ساعتان.

الاستعدادات للامتحانات

أشار إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ، سوف تكون على نطاق 13 إدارة تعليمية، لافتًا إلى أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة قد استعدت بشكل كامل للامتحانات التي سوف تجرى خلال شهر يناير 2024، بالمواعيد السابق ذكرها.