وزير الأوقاف يكرِّم الحاصلين على جائزة التميز الوظيفي في عام 2023

كرم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الحاصلين على جائزة التميز الوظيفي لعام 2023 وسلَّمهم شهادات التكريم اليوم الأحد، بمسجد النور بالعباسية، في إطار تكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بوزارة الأوقاف من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال التابعين للوزارة، وهم:

جائزة التميز الوظيفي

1. الشيخ سلامة محمود عبدالرازق - الإسكندرية - مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

2. الدكتور عبدالرحمن نصر أحمد نصار - بني سويف - مدير مديرية أوقاف بني سويف.

3. الدكتور حسانين عبد الحكم حسانين - المنيا - مدير مديرية أوقاف المنيا.

4. الشيخ إبراهيم محمد محيي الدين إبراهيم - البحيرة - إمام وخطيب.

5. الشيخ عطية جبريل فضل الله خالد - البحيرة - إمام وخطيب.

6. الأستاذ أسامة محمد حسين إدريس - البحيرة - مدير إدارة نظم المعلومات.

7. السيد محمد علي عبدالفتاح محمد العريان - البحيرة - مقيم شعائر.

8. السيد علي نعيم حسن بدري - البحيرة - عامل مسجد.

9. الدكتور محمد أحمد سليمان محمد مصطفى - الإسماعيلية - إمام وخطيب.

10. الشيخ محمد وجدي سعد عبدالله سلامة جهاد - الإسماعيلية - إمام وخطيب.

11. الواعظة هدى أمين عبدالرحمن إسماعيل - الإسماعيلية - واعظة معتمدة.

12. الشيخ أبو زيد رزق محمود عبد الحميد - الإسماعيلية - خطيب مكافأة.

13. السيد محمد محمود حسين حسين - الإسماعيلية - مقيم شعائر.

14. الشيخ محمد إسماعيل محمد أحمد إسماعيل - الشرقية - إمام وخطيب.

15. الشيخ محمد رجب صديق عبد الله - الشرقية - إمام وخطيب.

16. الشيخ محمد السيد محمد متولي - الشرقية - إمام وخطيب.

17. السيد محمد حسيني عاشور عيسوي - الشرقية - مؤذن مسجد.

18. الواعظة راندا عبد الرازق محمود جمعة - الشرقية - واعظة معتمدة.

19. الشيخ إبراهيم عبد العزيز إبراهيم محمد رزق - القليوبية - مفتش دعوة.

20. الشيخ محمد أحمد عبد الغني دغيدي - القليوبية - إمام وخطيب.

21. الشيخ محمد مجدي غنيم عوض - القليوبية - إمام وخطيب.

22. الشيخ سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية - إمام وخطيب.

23. الشيخ محمد السيد عبدالفتاح إسماعيل - سوهاج - إمام وخطيب.

24. الشيخ أحمد عادل أحمد محمد - سوهاج - إمام وخطيب.

25. الواعظة هانم عبد الرازق إبراهيم إسماعيل - سوهاج - واعظة معتمدة.

26. الأستاذ حسن محمد حسن علي - سوهاج - أخصائي علاقات عامة.

27. الشيخ عيد شحاته عويس عبدالمجيد - بني سويف - إمام وخطيب.

28. الشيخ عمرو محمد إبراهيم عبدالصمد - بني سويف - إمام وخطيب.

29. الشيخ عمر صابر عبد الله عبدالوهاب - بني سويف - إمام وخطيب.

30. السيد محمد جمعة بيومي جمعة - بني سويف - عامل مسجد

31. الشيخ علاء محمود عبدالوهاب عبده - الفيوم - مدير إدارة الإدارات.

32. الشيخ جمعة عبدالفتاح محمد السيد - الفيوم - إمام وخطيب.

33. الشيخ هاني فرج السيد أبو بكر - الفيوم - إمام وخطيب.

34. الشيخ محمد خضر عيد خضر - الفيوم - خطيب مكافأة.

35. أ.د أحمد حسين محمد إبراهيم - الجيزة - خطيب مكافأة.

36. الواعظة جيهان يس يوسف محمود - الجيزة - واعظة معتمدة.

37. الشيخ هلال خليل عبدالحميد حميدة - الجيزة - مفتش دعوة.

38. الشيخ محسن السيد محمد السيد - الجيزة - مفتش دعوة.

39. الشيخ محمود عابدين أحمد أبو الحسن - الجيزة - إمام وخطيب.

40. الشيخ فيصل شعبان حامد الشنباتي - شمال سيناء - مفتش أول دعوة

41. الشيخ محمود السيد محمود غنام - شمال سيناء - إمام وخطيب

42. الأستاذ أحمد محمد فوزي عبدالهادي عبدالله - شمال سيناء - فني صيانة.

43. الشيخ محمد إبراهيم فهيم مازن - دمياط - مدير إدارة.

44. الشيخ أحمد نصر فتحي علي أبو رضا - دمياط - إمام وخطيب.

45. الشيخ عمر خليفة محمد جمعة - المنيا - مدير إدارة الدعوة.

46. الشيخ خالد محمد عبد الله مهنى - المنيا - إمام وخطيب.

47. الواعظة سميرة محمود محمد حسين - المنيا - واعظة معينة.

48. الشيخ أسامة السيد محمد حسن سعفان - المنوفية - إمام وخطيب.

49. الواعظة وفاء أمين إبراهيم الزقم - المنوفية - واعظة معينة.

50. الواعظة شيماء عبدالفتاح عبدالعزيز أبو إبراهيم - المنوفية - واعظة معينة.

51. الشيخ أبو الحسن طاهر أحمد عبدالله - أسوان - إمام وخطيب.

52. الشيخ عبد الحميد أحمد محمد حفني - أسوان - إمام وخطيب.

53. الشيخ أسامة عوض عبدالله عبدالواحد - أسيوط - إمام وخطيب.

54. الشيخ علي عبد المعطي فرغلي عبدالغني - أسيوط - إمام وخطيب

55. الشيخ محمد مصطفى محمد رضوان - كفر الشيخ - إمام وخطيب

56. الواعظة لبنى عبد العزيز محمد عبدالحميد القاضي - كفر الشيخ - واعظة معينة.

57. الشيخ مصطفى السعيد السيد عبدالله الحارون - الدقهلية - إمام وخطيب.

58. الشيخ محمد إبراهيم حامد عبدالرحمن - الدقهلية - إمام وخطيب.

59. الشيخ السيد محمد أحمد رداد - الغربية - إمام وخطيب.

60. الواعظة رشا محمد أحمد عبدالله الهمشري - الغربية - واعظة معينة.

61. الشيخ علي كمال علي طه بدير - الإسكندرية - إمام وخطيب.

62. الشيخ خالد عبد الفتاح مصطفى محمد البراوي - الإسكندرية - إمام وخطيب.

63. الواعظة بهيرة محمد بدر الدين خير الله - الإسكندرية - واعظة معتمدة.

64. الشيخ محمد قرني حسين حسن - القاهرة - مدير إدارة.

65. الشيخ فودة السيد أحمد فودة - القاهرة - إمام وخطيب.

66. الواعظة دينا باز عبد السميع علي - القاهرة - واعظة معينة.

67. الأستاذة عبير صلاح أحمد محمد حسن - القاهرة - كاتبة شئون مالية.

68. الشيخ حجازي محمد فارس محمد - قنا - إمام وخطيب.

69. الشيخ عبد الحميد أحمد نور سعيد - قنا - إمام وخطيب.

70. الشيخ سامي سالم محمد عبيد - مطروح - مدير إدارة الإدارات.

71. الشيخ علي عبد ربه عبد الغفار عنبة - مطروح - إمام وخطيب.

72. الشيخ علي صديق أمير عمر - الأقصر - مدير إدارة الإدارات.

73. الشيخ محمد أحمد عبيد علي - الأقصر - إمام وخطيب.

74. الشيخ سيد حسين قرين عبد الجليل - الأقصر - إمام وخطيب.

75. السيد بهاء محمود سيد أحمد - الأقصر - مؤذن مسجد.