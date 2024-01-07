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وزير الأوقاف: 2024 سيكون عاما لتدريب وتأهيل الواعظات

كتب:

إسراء سليمان
11:00 ص | الأحد 07 يناير 2024
وزير الأوقاف خلال اجتماعه بالواعظات

وزير الأوقاف خلال اجتماعه بالواعظات

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ جرى الإعلان عن 2024 عاما للواعظات لتدريب وتأهيل الواعظات في الدورات التدريبية، ومنها دورة رائدات فكر التي التحق بها العديد من الواعظات، موضحا أنّه سيتم إطلاق دورة جديدة في فبراير المقبل.

إطلاق عام 2024 عاما للغة العربية

وأضاف وزير الأوقاف خلال اجتماعه بالواعظات اليوم في مسجد النور بالعباسية، أنّه من الناحية العملية تم إطلاق 2024 عاما للغة العربية لما لها من أهمية كبرى في حياتنا.

التيسير على الناس

وأكد أنّ التيسير على الناس من أهم الأمور التي يجب أن تكون منهجا، وأخطر أنواع الاستعلاء هو الاستعلاء بالعلم أو التميز على الخلق، متابعا أنّ العلماء أحوج الناس إلى التواضع وعدم التألي على الله وعدم التحدث بكلمة تهلك دنياه وآخرته، وأنّ العلماء والدعاة والخطباء أحوج الناس إلى لطف الله وعدم مداخلة الشيطان.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.