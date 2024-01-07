«الشيوخ» يناقش طلبا بشأن المدارس التكنولوجية والتوسع في إنشائها

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق أعمال جلساته العامة، الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب وعشرون نائبا آخرين بشأن سياسية الحكومة بشان المدارس التكنولوجية وبصفة خاصة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافي.

خاصة وأن المتمركز منها في نطاق القاهرة الكبرى وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي.

مشروع تطوير التعليم الفني

وأكد مقدم طلب المناقشة العامة أن الدولة بدأت بالاهتمام بالتعليم الفني منذ العام 2018 بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مشروع تطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، والتي تعتمد فيه الدولة مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية اثناء سنوات الدراسة.

المدارس التكنولوجية

ولفت إلى أن عدد المدارس التكنولوجية بلغ 38 مدرسة بدأت الدراسة بها حتى العام الدراسي الحالي الآن أنه مازال عددها قليل لا يتناسب مع الطموحات والرغبة في التوسع في هذا النوع من التعليم بالمدارس بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز في إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن.