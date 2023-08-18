كيفية التقديم على وظائف المدارس التكنولوجية التطبيقية بمختلف المحافظات

يستمر باب التقديم على وظائف المدارس التكنولوجية التطبيقية حتى بداية شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، حيث تطلب المدارس، شغل وظائف للمعلمين والإداريين، للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.

ويمكن التقديم على وظائف المدارس التكنولوجية التطبيقية بداية من الخميس 17 أغسطس، حتى 3 سبتمبر المقبل، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وظائف المدارس التكنولوجية التطبيقية

وعلى الراغبين في التقديم على وظائف المدارس التكنولوجية التطبيقية، الدخول على هذا الرابط.

وتتاح الوظائف وفق بيان وزارة التربية والتعليم، في 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ومركزي تميز، ليصل العدد لأكثر من 400 معلم بـ12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

شروط الالتحاق بالوظائف

- ألا يزيد العمر عن 55 عامًا في أكتوبر 2023.

- يحق التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة.

- يجب أن تكون الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة معتمدة من جهاتها الرسمية.