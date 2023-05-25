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محمود القط: الحوار الوطني سيناقش تطوير التعليم الفني وتغيير ثقافة المجتمع

كتب:

شريف سليمان
01:15 م | الخميس 25 مايو 2023
محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ التعليم الفني يمثل مصدرا مهما للمهن المؤهلة لسوق العمل، موضحًا: «الأهم أن يكون لدينا ثقافة مجتمع في هذا الخصوص، المجتمع اهتم لفترات طويلة بالشهادات العليا أو دخول ما يسمى بكليات القمة».

العمل على تغيير ثقافة المجتمع

وأضاف «القط» في حواره مع القناة الأولى: «ثقافة المجتمع في حاجة إلى تغيير وهناك المزيد من العمل على هذا الأمر، نرغب في أن يكون لدينا مهنيين فنيين مدربين من أجل الانخراط في سوق العمل».

مناقشة التعليم الفني في جلسة الصناعة بالحوار الوطني

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «النائب أكمل نجاتي تناول هذا الأمر في جلسة الصناعة بالحوار الوطني، حيث تطرق إلى حياة العامل الفني وطرق تدريبه، وكانت له توصيات مهمة للغاية في هذا الصدد».

وأضاف: «ملف التعليم سيتم مناقشته في الحوار الوطني، والرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل مقترحا للحكومة يخص التعليم الفني والتدريب، وأرسلته الحكومة للجنة الحوار الوطني، وسيتم مناقشته في جلسة الحوار الوطني حتى يسهم بشكل كبير في فلسفة التعليم».

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