كويكب مفقود يثير الذعر ويهدد بتدمير مناطق بالأرض.. «ناسا» تكشف الحقيقة

«عواصف شمسية وانقطاع إنترنت وزلازل وكويكب مفقود».. جميعها أشياء باتت تهدد الأرض مع بداية 2024، ما أثار حالة من الذعر بين ملايين الأشخاص، قبل أن تخرج وكالة الفضاء المعروفة بـ«ناسا» ببشرى سارة حول الكويكب المفقود، وحقيقة تهديده للأرض.

حقيقة اصطدام كويكب صغير بالأرض

حالة من الذعر انتابت الكثيرين، بعد انتشار تقارير تفيد بأن هناك كويكبا صغيرا مفقودا، يهدد الأرض، وذلك من خلال الاصطدام بها، رغم كونه مفقودًا من 2007، الأمر الذي خرجت وكالة ناسا للتأكيد على عدم صحته، وبث روح الطمأنينة في قلوب الجميع، بحسب موقع «ndtv».

الكويكب المفقود «2007 FT3» هو كويكب صغير يبلغ قطره حوالي 314 مترًا، جرى اكتشافه للمرة الأولى، يوم 19 مارس 2007، من قبل مرصد كيك في هاواي، ولكن مدة رصده لم تزد عن 24 ساعة قبل أن يختفي من الأنظار.

يرى بعض علماء الفلك أن الكويكب المفقود، من المحتمل أن يكون اختفى عن الأنظار، بسبب دخوله إلى منطقة من الفضاء، التي يكون ضوء الشمس بها ضعيفًا للغاية، ما صعَّب على التلسكوبات رصده.

في عام 2023، أعاد علماء الفلك اكتشاف الكويكب المفقود، وذلك من خلال الاستعانة بالتلسكوب هابل الفضائي، إذ تمكنوا من تحديد مدار الكويكب واحتمال اصطدامه بالأرض، وحقيقة الخطر الذي يهدد به الأرض مثلما أشارت بعض التقارير في الآونة الأخيرة.

وفقًا لتقديرات وكالة ناسا، فإن احتمال اصطدام الكويكب المفقود بالأرض يبلغ حوالي 1 في 11.5 مليون، ما يعني أنه من غير المحتمل أن يصطدم الكويكب بالأرض، ولكن هناك خطرا ضئيلا للغاية لا يتخطى الـ1%.

إذا اصطدم الكويكب المفقود بالأرض، فمن المحتمل أن يتسبب في أضرار واسعة النطاق، ورغم كونه يطلق عليه صغيرًا يبلغ وزن الكويكب حوالي 54 مليون طن، وهو ما يكفي لإحداث انفجار بحجم القنبلة الذرية.

من المرجح أن يقع اصطدام الكويكب المفقود في المحيط، ما سيؤدي إلى موجات مد مدمرة، من الممكن أيضًا أن يسقط الكويكب على الأرض، ما سيتسبب في دمار واسع النطاق، لذلك تبحث وكالة ناسا عن طرق لمنع اصطدام الكويكبات بالأرض، لعل أبرزها إطلاق صاروخ لتشتيت الكويكب عن مساره.

معلومات عن الكويكب المفقود 2007 FT3

مدار الكويكب: يدور الكويكب حول الشمس في مدار شبه بيضاوي ويتراوح مداره بين 1.3 و 4.3 وحدة فلكية من الشمس.

سرعة الكويكب: يبلغ متوسط سرعة الكويكب حوالي 41 كيلومترًا في الثانية (25 ميلاً في الثانية).

تكوين الكويكب: يتكون الكويكب على الأرجح من الصخور والمعادن.