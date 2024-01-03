«ناسا» توثق لقطات مذهلة للقمر البركاني «آيو».. الأكثر نشاطا في النظام الشمسي

لقطات مذهلة وثقتها مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا، آخرها أمس الثلاثاء، للقمر «آيو»، الأكثر نشاطا في النظام الشمسي، وهو أحد الأقمار الطبيعية التابعة لكوكب المشترى.

ووفق وكالة «ناسا»، قامت المركبة الفضائية بأقرب مرور للقمر إيو، وهو أحد الأقمار التابعة لكوكب المشتري، ويُعتبر أكثر الأقمار نشاطًا بركانيًا في النظام الشمسي، أمس الثلاثاء، فضلا عن أن المرور المقبل سيتيح للعلماء مقارنة التغيرات التي تحدث على سطح القمر خلال فترة قصيرة بشكل أكثر تفصيلا.

وكالة ناسا توثق لقطات مذهلة لقمر

ووفق وكالة «ناسا»، فإن قمر إيو، هو قمر كثيف يحتل المرتبة الرابعة في النظام الشمسي من حيث الحجم، ونشط جيولوجيًا، حيث يحتوي على أكثر من 400 بركان نشط، وبالتالي فإنه يثير اهتمام الفلكيين وعلماء الكواكب، وأنه جرى مراقبته من بعيد أثناء المرور بالقرب من كوكب المشتري.

«ناسا»، قالت إن المركبة الفضائية جونو، اقتربت لمسافة 930 ميلا أي ما يعادل 1500 كيلومتر من سطح القمر إيو، مضيفة أن هذه اللقطات ستمكن علماءها من تحديد موعد ثوران البركان، وارتباطه بالمجال المغناطيسي للمشترى، وذلك بعد تعرض «إيو» لإشعاع من الكوكب العملاق الغازي.

كوكب المشترى الغازي

مركبة «جونو»، درست المشترى الغازي المعقد بالتفصيل، منذ وصولها إلى النظام الكوكبي في عام 2016، وفق «ناسا»، بعدما اقتربت من القمر بمسافة تصل إلى عدة آلاف من الأميال، مؤكدة أنها ستقوم بمرور آخر في 3 فبراير 2024، وسيتم مقارنة التغيرات التي تحدث على سطح القمر خلال فترة قصيرة.

«ناسا»، قامت بنشر صور من المرور القريب الذي تم في 30 ديسمبر 2023، حيث توفر هذه الصور بعضًا من أوضح النظرات حتى الآن لهذا العالم المروّع.

ومنذ إطلاق مركبة «جونو»، على متن صاروخ أطلس V، فإنها تعمل بشكل جيد جدا، وفق «ناسا»، حيث أن مركبة الفضاء جونو تقوم بأول مرور قريب جدا للقمر إيو المغطى بالبراكين.