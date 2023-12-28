«الصحفيين الفلسطينيين»: أكثر من 300 زميل فقدوا منازلهم وأسرهم في غزة

قال بكر عبدالحق عضو المجلس الإداري لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مذبحة حقيقية بحق الصحفيين في قطاع غزة، إذ ارتقى نحو 105 شهداء في غضون 80 يوما تقريبا.

وأضاف «عبدالحق» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال يستهدف الصحافة الفلسطينية بشكل مقصود، حيث يمثل هذا الرقم ضعف عدد الشهداء الذين ارتقوا من أبناء الوسط الصحفي الفلسطيني منذ عام 2000 حتى عام 2020.

أكثر من صحفي شهيد في غزة

وتابع عضو المجلس الإداري لنقابة الصحفيين الفلسطينيين: «بلغة الأرقام هناك أكثر من 100 شهيد و60 جريحا مازالوا يتلقون العلاجَ نتيجة استهدافهم من قبل سلطات وقوات الاحتلال التي تشن حربا شعواء على قطاع غزة».

صحفيون فلسطينيون فقدوا منازلهم

وأكد، أن أكثر من 300 صحفي فقدوا منازلهم وأسرهم بفعل قوات الاحتلال في قصف مباشر، وتم تدمير 64 مؤسسة إعلامية نتيجة الاستهداف المباشر من قبل سلطات الاحتلال، وفي الضفة كانت هناك اعتقالات بالجملة، بواقع 48 صحفيا منذ أكتوبر 2023 بقي منهم 32 صحفيا في سجون الاحتلال.