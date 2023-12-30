«الصحفيين» تدعو لحملة تدوين غدا تحت شعار «أوقفوا الإبادة ضد الفلسطينيين»

دعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، المصريين للمشاركة في حملة تدوين بالساعات الأخيرة من العام؛ للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تحت شعار «أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.. لا للعدوان الصهيوني على غزة».

حملة تدوين بالتزامن مع ليلة رأس السنة

وتبدأ الحملة الساعة العاشرة، مساء ليلة رأس السنة، غدًا الأحد، حتى لحظات أول ساعة في العام الجديد.

ويتزامن مع حملة التدوين قيام النقابة برفع لافتات على واجهة المبنى تدعو لوقف العدوان، وتفضح جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطينى، وسكان قطاع غزة، الذين استشهد منهم عشرات الآلاف أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة لعشرات الآلاف من المصابين، والمشردين عن منازلهم.

وتدعو اللجنة كل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني لتعليق الأعلام الفلسطينية في شرفات، وواجهات المنازل كجزء من حملة المطالبة بوقف الإبادة في حق الشعب الفلسطيني.

استشهاد الصحفيين الفلسطينيين

وتدين لجنة الحريات استهداف جيش الاحتلال المجرم للصحفيين، والإعلاميين ناقلي الحقيقة، التي كان آخرها أمس باستشهاد الصحفي جبر أبوهدروس، وأسرته ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 106 شهداء، وشهيدات في جريمة هي الأبشع في التاريخ الحديث بحق الصحفيين.

كما تحيي اللجنة صمود الشعب الفلسطيني، وفي القلب منه مقاومته الباسلة التي ما زالت تكبّد العدو الصهيوني خسائر يومية بأضعف الإمكانات منذ 85 يومًا من الحصار المجرم لقطاع غزة.