فعل مستحب قبل النوم يتسبب في استجابة الدعاء ومحو السيئات.. احرص عليه

كشفت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، عن فعل يستحب أن يقوم به المسلم قبل خلوده إلى النوم، كما أوصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحث على الحرص عليه، كونه من مسببات محو السيئات واستجابة الدعوات.

فعل يغفر الذنوب

وأوضحت دار الإفتاء أنّ ذلك الفعل هو الطهارة قبل النوم، وذلك للحديث النبوي، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ لَمْ يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاه..

فضل الوضوء قبل النوم

ولفتت إلى أنّ الوضوء سبب لرفع الدرجات ومحو السيئات، كما أخرج مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».

واختلف الفقهاء في حكم الوضوء قبل النوم، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والحنابلة والشافعيّة إلى أن الوضوء قبل النوم سُنة، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بقول النّبي -صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيت مضجعك فتوضّأ وضوءك للصّلاة، ثم اضطجع على شقّك الأيمن»، وذهب المالكيّة إلى أنَّ الوضوء قبل النّوم مُستحب.