حكم المسح على الجورب الأعلى المرتدى بعد نقض الوضوء.. «الإفتاء» توضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، حول حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء، حيث جاء نص السؤال أنّ سيدة قد توضأت ولبست الجورب، ثم انتُقِض وضوؤها، وبسبب شعورها بالبرد ارتدت عليه جوربًا آخَر قبل أن تتوضأ، فهل يَصِحُّ مسحُها على الجورب الثاني في هذه الحالة لأداء الصلاة.

حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس

وقد أجابت دار الإفتاء عن سؤال حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء حيث قالت إنه ما دامت المرأةُ المذكورةُ قد ارْتَدَتِ الجَوْرَب الثاني بعد انتقاض وضوئها وقبل أن تتوضأ مرةً أخرى، فإنه لا يجوز لها المسح عليه، وإنما يَلزمُها نَزْعُهُ والمسح على الجَوْرَب الأسفل ليَتِمَّ بذلك وُضوؤها.

رخصة المسح على الخفين

وقد رخَّص الشرعُ الشريفُ في المسح على الخُفَّيْن وما في حكمهما كالجَوْرَبَيْن -على اختلافٍ بين الفقهاء وتفصيلٍ في شروط المسح عليهما، سواء في الخُفَّيْن أو الجَوْرَبَيْن-، وذلك بدلًا عن غسل الرِّجلين في الوضوء؛ فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قال: كنتُ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".