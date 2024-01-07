النائب خالد مصطفى: تعزيز الوحدة الوطنية إنجاز حقيقي للرئيس السيسي

قال النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس السيسي، لكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، أمس، لمشاركة وتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، أكدت روح الوحدة والمحبة والترابط بين نسيج الأمة، وهي سمة تميز فترة حكم الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل المواطنة، إنجاز حقيقي للرئيس السيسي.

قواعد المواطنة وتلاحم الشعب

أضاف «مصطفى» في بيان، أن زيارة الرئيس السيسي، ترسي قواعد المواطنة وتلاحم الشعب، موجها التهنئة للبابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير والأمان والاستقرار الدائم، وأن تتوالى الأعياد في وطن قوي ومستقر.