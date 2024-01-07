رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

النائب خالد مصطفى: تعزيز الوحدة الوطنية إنجاز حقيقي للرئيس السيسي

كتب:

حسام أبو غزالة
03:14 م | الأحد 07 يناير 2024
الرئيس السيسي خلال كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي خلال كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد

قال النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس السيسي، لكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، أمس، لمشاركة وتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، أكدت روح الوحدة والمحبة والترابط بين نسيج الأمة، وهي سمة تميز فترة حكم الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل المواطنة، إنجاز حقيقي للرئيس السيسي.

قواعد المواطنة وتلاحم الشعب

أضاف «مصطفى» في بيان، أن زيارة الرئيس السيسي، ترسي قواعد المواطنة وتلاحم الشعب، موجها التهنئة للبابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير والأمان والاستقرار الدائم، وأن تتوالى الأعياد في وطن قوي ومستقر.

اقرأ المزيد:

«المؤتمر»: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد الميلاد تأكيد على وحدة المصريين

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تؤكد تلاحم ووحدة المصريين

لميس الحديدي: كلمة الرئيس السيسي في كاتدرائية المسيح جمعت كل المعاني الإنسانية

حزب المصريين: كلمة الرئيس السيسي بالكاتدرائية رسالة طمأنينة للشعب المصري
بقلم حسام أبو غزالة