لميس الحديدي: كلمة الرئيس السيسي في كاتدرائية المسيح جمعت كل المعاني الإنسانية

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاحتفال وتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

زيارة الرئيس وحرصه على تهنئة الأقباط والتحية للبابا تواضروس وكلمته العظيمة عنه

وأضافت «الحديدي»، في برنامجها «كلمة أخيرة»، والمذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّ الرئيس السيسي حرص في كلمته مساء اليوم، بالإشادة بشخصية البابا تواضروس الثاني، موضحة: «زيارة الرئيس وحرصه تقديم التهنئة للأقباط والتحية للبابا وكلمته العظيمة عنه، ووصفه بأنه رجل له تقدير لديه لكثرة مواقفه المشرفة والوطنية».

وتابعت لميس الحديدي: «بالرغم أنَّ كلمة الرئيس السيسي كانت مختصرة إلا أنها جمعت كل المعاني الإنسانية، ولم يتحدث كثيراً عن الأزمات باستثناء أزمة غزة التي كانت الحاضرة».

أزمة غزة ليست غريبة عنا

واستطردت: «أزمة غزة ليست غريبة عنا، وهي حاضرة وجزء من مشاعر المصريين وليست مجرد قضية أمن قومي فقط».