«حماة الوطن» يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور)

أعلن النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن مشاركة وفد من حزب حماة الوطن برئاسة أحمد عبد العزيز شاوش أمين العمال بالحزب احتفالات أقباط مطروح بعيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني.

تهنئة البابا تواضروس

وقدم أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأبناء مصر المسيحيين، داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنين أن تسود المحبة بين أبناء الوطن الواحد في ظل الأمن والأمان التي نعم بها مصرنا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكل عام والشعب المصري العظيم بخير وعيد قيامة مجيد على أقباط مصر ومطروح.

مشاركة حزب حماة الوطن احتفالات قداس عيد الميلاد المجيد

وهنأ أمين حزب حماة الوطن بمطروح، ووفد الحزب رجال الدين وقيادات الكنيسة بمحافظة مطروح بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً دوام المحبة لشعبنا العظيم، كنسيج واحد، في وطننا العزيز الغالي.