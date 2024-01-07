شرطان للترشح في انتخابات المهندسين.. و«النبراوي»: ننتظر حكم قضائي لإلغائهما

كشف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن عرض شرطي الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات، المتعلقين بشروط الترشح في انتخابات التجديد النصفي، أمام القضاء، وذلك بناء على دعوة اعتراض تقدم بها أحد المهندسين.

الجمعية العمومية

وأوضح «النبراوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه تمّ طرح الموضوع في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة، وعرض رغبة بعض المهندسين في إلغاء شرطي الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات لأن القانون لم ينص عليهم ولكن تمّ إقرارهما بالأغلبية، قائلًا: «كنت أحد المعترضين باعتبارها شروط على الرغم من أنها محمودة لكن لم ينص عليها القانون وكان في رأيي أن يجب عرضها على الجمعية العمومية لاتخاذ رأيها فيها».

وأكّد نقيب المهندسين أنَّه تمّ رفع الدعوة أمام محكمة القضاء الإداري، والتي حددت جلسة يوم الأربعاء 10 يناير، للنطق بالحكم فيما يخص التزام المرشحين بتقديم هذه الشروط للترشح في انتخابات التجديد النصفي، مؤكّدًا أنَّ النقابة سوف تلتزم بحكم القضاء تمامًا، لأن بذلك تكون العملية الانتخابية محصنة نتائجها من أي طعن.

ومن المقرر أنَّ يفتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، غدا 8 يناير ويستمر حتى 23 يناير الجاري.