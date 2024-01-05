قبل فتح باب الترشح.. أزمة في انتخابات المهندسين بسبب «الفيش والتشبيه»

تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024، أزمة تتعلق بشروط الترشح خاصة فيما يتعلق ببند تقديم الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات، وهو الشرط الذي أثار جدلا خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد ومعارض، ويأتي ذلك قبل فتح باب الترشح يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 يناير الجاري.

انتخابات نقابة المهندسين 2024

عقد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اجتماعا بعدد من أعضاء الجمعية العمومية في لقاء مفتوح قبل أيام، وأثير موضوع انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024، إذ طلب عدد من الحضور إلغاء شرط إجراء الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات، ضمن مسوغات الترشح للانتخابات، باعتبار أنه ليس شرطا قانونيا، وبالتالي قد يكون ثغرة يجري الطعن من خلالها على نتيجة الانتخابات برمتها، بحسب النقيب.

وطرح نقيب المهندسين الاقتراح في اجتماع مجلس النقابة الأخير، إلا أنه قوبل بالرفض، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الشروط والإجراءات الخاصة بالترشح، وكان من ضمنها الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات، كما حددت موعد انعقاد الجمعية العمومية في الأول من مارس 2024، على أن يُغلق باب الترشح يوم 23 يناير الجاري، وسوف تجرى الانتخابات على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن يمضي على انتخابهم أربع سنوات، وذلك يوم الجمعة 23 فبراير 2024، بمقر النقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية، طوال أيام الأسبوع بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.

انتخابات التجديد النصفي للمهندسين

إجراءات الترشح في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024، حددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومنها شرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية.

كما تضمنت شروط الترشح في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024 ما يلي:

- تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية موجهًا لنقابة المهندسين.

- يتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.

- أن يكون مسدداً للاشتراكات، حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات.

- يكون الترشح على المراكز النقابية بمقر النقابة العامة أو بمقر النقابة الفرعية التابع لها المرشح.

- يكون موعد تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والاثنين 28 و29 يناير الجاري.