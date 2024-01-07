طرح 26 عمارة سكنية جديدة لمستحقي الدعم في الشرقية.. اعرف الأماكن والمساحات

قال المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية، إنه جرى الانتهاء من إنشاء العمارات السكنية، التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بنطاق المدينة، وجار تسليمها للأهالي المستحقين.

وأشار رئيس مجلس المدينة، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه جرى الانتهاء من إنشاء العمارات السكنية لحياة كريمة، مشيرا إلى أن الأماكن التي حظت بتلك العمارات السكنية، هي: «سماكين الشرق، تانيس، قصاصين الشرق، منشأة أبو عامر، صان البحرية رمسيس، ومنشأة بشارة».

تستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية، عدد العمارات السكنية بحياة كريمة بالحسينية وأماكنها، والبالغ عددها 26 عمارة سكنية بواقع أكثر من 200 وحدة سكنية بالحسينية، للأولى بالرعاية.

وأوضح «العوضي» أنه جرى إنشاء عمارات سكنية بمساحة 4100 متر، أملاك دولة داخل الحيز العمراني، بسماكين الشرق بواقع 3 عمارات سكنية بحياة كريمة، وتضم 24 وحدة سكنية.

وأشار إلى إنشاء 6 عمارات سكنية بتانيس، بمساحة 2500 متر داخل الحيز العمراني، بواقع 6 عمارات سكنية تضم 40 وحدة سكنية، فيما جرى إنشاء 4 عمارات سكنية بقصاصين الشرق، بمساحة 4820 متر بالحيز العمراني في أملاك الدولة، وتضم 32 وحدة سكنية.

وقال إنه جرى إنشاء عمارتين سكنيتين بواقع 16 وحدة سكنية، في منشأة أبو عمر بمساحة 2223 متر، ملك للإصلاح الزراعي وخارج الحيز.

كما جرى إنشاء 4 عمارات سكنية بصان البحرية «رمسيس»، تضم 32 وحدة سكنية بمساحة 3800 متر أملاك دولة وخارج الحيز، إلى جانب إنشاء 4 عمارات سكنية، تضم 32 وحدة سكنية في منشأة بشارة، بمساحة 3830 متر، ملك هيئة الأوقاف داخل الحيز العمراني.

كما جرى إنشاء 3 عمارات سكنية بتانيس، بمساحة 2000 متر، بدلا من قطعة القصبي شرق، وتضم 32 وحدة سكنية.

تسليم العمارات السكنية للأولى بالرعاية:

وأكد رئيس مجلس المدينة، أنه يجرى تسليم الوحدات السكنية للمستحقين من الأهالي وسوف تعلن المحافظة قريبا، عن التسليم للحالات الأولى بالرعاية المستهدفين، من حياة كريمة.