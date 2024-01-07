«حياة كريمة» تزور عددا من كنائس مصر وتوزع وجبات جاهزة ضمن «سبيل»

حرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على مشاركة المصريين الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، إذ جابت مجموعات كبيرة من موظفي ومتطوعي المؤسسة عددا من كنائس المحروسة، ووزعوا عدد من الوجبات الجاهزة، تعزيزا لمبدأ المواطنة، الذي أصلته المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مبادرة سبيل

وأوضحت «حياة كريمة» أن ذلك يأتي في إطار مبادرة «سبيل»، انطلاقا من مشاركة المؤسسة المصريين في جميع أعيادهم، ونشرت المؤسسة في بيان رسمي لها: «علشان مؤسسة حياة كريمة بتشارك معاكم كل عيد، قررنا ننزل نقولهم كل سنة وأنتم طيبين بس بطريقتنا الخاصة».

حياة كريمة تزور كنائس مصر

وأشارت حياة كريمة إلى أنّ مبادرة سبيل استهدفت الكنائس، بدورها لتوزيع الوجبات على، أهلنا الأكثر احتياجا من أبناء الكنائس المصرية: «من كل قلوبنا بنقولكم كل عيد وإحنا وبلدنا بخير وأمان وسلام»، ضمن جهود المبادرة لتعزيز التواصل الاجتماعي والتفاهم بين مختلف أطياف المجتمع المصري، وفي المساهمة في بناء جسور التفاهم والحب بين المواطنين.