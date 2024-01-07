لحظة انتشال حمزة الدحدوح بعد استشهاده في قصف للاحتلال الإسرائيلي برفح (فيديو)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، يعرض لحظة انتشال جثمان الصحفي حمزة وائل الدحدوح، بعد استشهاده مع زميله مصطفى ثريا، في رفح بجنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، بعد استهداف السيارة التي كانت تقلهما بصاروخ، أطلقته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

لحظة انتشال جثمان نجل وائل الدحدوح

يظهر مقطع الفيديو تجمهر عدد كبير من المواطنين، الذين يحاولون إخراج جثمان الشهيد حمزة وائل الدحدوح من السيارة، التي استهدفها القصف.

لحظة انتشال حمزة نجل الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة pic.twitter.com/4LaxFhpMEJ — صاحب السعادة (@16_gouda) January 7, 2024

كما يبدو أن أحد الحضور في موقع القصف، ينادي بصوت مرتفع على سيارة الإسعاف، عسى أن يتمكن رجال الإسعاف من إنقاذ من هم بداخل السيارة.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109

ياتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلي 109 صحفيين، منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد ارتقاء الصحفيين حمزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، أثناء تأدية عملهما في رفح بجنوب قطاع غزة.

وندد المكتب الإعلامي بأشد العبارات ما وصفها بـ«الجريمة النكراء»، مؤكداً أن هذه الجرائم المتواصلة التي يتم ارتكابها بحق الصحفيين، والتي تهدف إلى ترهيبهم وتخويفهم، محاولة فاشلة لطمس الحقيقة، ومنعهم من التغطية الصحفية لما يحدث في قطاع غزة.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة، والتنديد بتكرارها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بالضغط على دولة الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.