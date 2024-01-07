أحدث مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي: ترسانة أسلحة متطورة داخل أنفاق غزة

في أحدث مزاعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتبرير استمراره في العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللتغطية على فشله في تحقيق أي من أهدافه العسكرية المعلنة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بدأ جيش الاحتلال يروج لادعاءات جديدة، مفادها أن فصائل المقاومة الفلسطينية لديها قاعدة تصنيع عسكرية لأسلحة متطورة، داخل الأنفاق في قطاع غزة.

وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، العاملة في مدينة غزة، أنها عثرت على معدات تكنولوجية، تشمل مكونات تستخدمها حركة «حماس»، لبناء صواريخ دقيقة، وهي قدرة لا يعتقد حتى الآن أن الحركة الفلسطينية تمتلكها، بحسب ما صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الأحد.

ما حقيقة حصول حماس على أسلحة متطورة؟

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن مجموعة من الجنود ضمن لواء «ناحال»، وعدد من أفراد القوات الخاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، داهموا مؤخراً موقعاً تابعاً لحركة «حماس»، في منطقة حيي «الدرج والتفاح» بمدينة غزة، وعثروا على فتحة نفق تؤدي إلى مصنع لتصنيع الأسلحة تحت الأرض.

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجنود عثروا على أدلة وعناصر تثبت أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يعلمون بتوجيهات إيرانية، كيفية تشغيل وبناء مكونات دقيقة، وأسلحة استراتيجية متطورة، كما نشر جيش الاحتلال صوراً لما يقول إنها محرك صاروخي، ورأس حربي لصاروخ «كروز»، تمكنت حركة «حماس» من تطويره.

أسلحة «حماس».. صواريخ ومسيرات وغواصات

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، وفقاً لمصادر جيش الاحتلال، إلى أن حركة «حماس» تمتلك صواريخ موجهة مضادة للدبابات، وطائرات بدون طيار صغيرة متفجرة، تستخدم على مسافة قصيرة، بالإضافة إلى غواصات ذاتية التشغيل مؤقتة محملة بالمتفجرات، أو طائرات بدون طيار تحت الماء، ولكنها ليس لديها صواريخ موجهة بعيدة المدى، كما أنها تمتلك صواريخ مضادة للطائرات تطلق من الكتف، إلا أنها غير فعالة ضد الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.