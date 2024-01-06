كاتب إسرائيلي: الفصائل الفلسطينية لن تنهار وأهداف الاحتلال لن تتحقق

صرح كاتب إسرائيلي يُدعي لعيدو ديسينتشيك في صحيفة «معاريف»، أن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حرب غزة لا يمكن تحقيقه، وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية لن تنهار ولن يكون هناك انتصار في هذه الحرب.

الفصائل في غزة لن تنهار

ووفقًا لتقرير الكاتب، يشير سلوك إسرائيل منذ 7 أكتوبر المعروفة بعملية «طوفان الأقصى» إلى تقارب بطيء مع نتيجة صعبة للغاية، وأكد أن الفصائل في غزة لن تنهار ولن يحققوا انتصارًا في هذه الحرب، وبناءً على ذلك، فإنه يشير إلى عدم وجود تكاتف بين الأطراف المتصارعة، وبالتالي فإن النجاح المشترك غير ممكن.

ووفقًا لديسينتشيك، رئيس التحرير السابق لصحيفة «معاريف»، أشار إلى أن الوضع قد يكون أسوأ بكثير، حيث ستزداد الهزيمة في 7 أكتوبر بخسارة أخرى في نهاية القتال، وذلك لأن الأهداف التي حددها رئيس الوزراء غير قابلة للتحقيق، مما يعني أن الوضع يتجه نحو عدم النصر.

ونوه ديسينتشيك، بأنه يعتبر عدم قدرة جيش الاحتلال على تحقيق النصر كأحد الأسباب الرئيسية، وأشار إلى أنهم يقاتلون في القطاع منذ ما يقرب من 92 يومًا، ولم يتمكنوا حتى الآن من احتلال وتطهير النصف الشمالي من غزة.

وتساءل: هل يعتقد أحد أن هذا الأمر سيستمر لفترة أطول؟ هل هناك من لا يشعر بصدمة من ضعف مخابرات الاحتلال في فهم ما يحدث في القطاع؟ وإذا تحدى أي شخص هذا البيان، ورأى أن نتنياهو وصف بدقة كبيرة ما تعده الفصائل الفلسطينية لهم في عام 2017، فإن فشلهم العسكري يكون أكثر خطورة.

كاتب إسرائيلي: لن يحقق الاحتلال أهدافه

وقال: «أصبح واضحًا الآن أنه لن يكون ممكنًا تنفيذ عمليات مشابهة لما حدث في الشمال في جنوب قطاع غزة، هناك عدد كبير جدًا من السكان هناك وليس هناك مكان لإخلائهم، لن يتم احتلال خانيونس ورفح بالتأكيد، ولن يصل الجيش الإسرائيلي إلى محور فيلادلفيا أيضًا».

وأشار إلى أنه «تم تحديد أهداف الحرب والسعي لتحقيقها على النحو التالي: القضاء على القدرة العسكرية والحكومية للفصائل الفلسطينية، وتحقيق هزيمة شاملة لقيادتها، ونزع السلاح من قطاع غزة، وإعادة جميع المحتجزين إلى أمانهم، وبناء شعور بالأمن الشخصي الذي يسمح لسكان الغلاف والجليل الأعلى بالعودة إلى منازلهم».

ولفت إلى أنه «بالرغم من جميع هذه الأهداف السامية، فإنه من المستبعد أن تتحقق، وأنه لن يكون هناك انهيار للفصائل الفلسطينية».

لن يصل الجيش الإسرائيلي

وتابع: «قرأت تقريرًا في صحيفة نيويورك تايمز حول لن يصل الجيش الإسرائيلي، وتم الكشف عن وجود عائلات سليمة في الغرف الآمنة التي طلبت المساعدة عبر الهاتف في وقت مبكر بعد الظهر، ولكن للأسف لم يتم إنقاذهم، حتى المروحيات لم تصل، والجنود لم يصلوا في الوقت المناسب».

وأكمل: «وأفادت التقارير أيضًا بأن أحد الجنود الذين وصلوا بالفعل أمر بإطلاق قذيفة دبابة على غرفة طعام في مستوطنة بئيري بمنطقة غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل 12 محتجزا، ولا يزال يتولى قيادة الوحدات في المعركة حتى الآن».

وأضاف الكاتب أيضًا: «ومن المؤكد أن تحقيقات نيويورك تايمز تحتوي على حقائق وبيانات لم نقم بجمعها أو التحقق منها، ولو قمنا بذلك، فإنها لم تنشر بالتأكيد».