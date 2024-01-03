السنوار ليس الأول.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف قائمة اغتيالات تستهدف قادة «حماس»

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أبرز أسماء قادة حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، والذين وضعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي على لائحة الاغتيالات، بعد استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروي، ومعه 6 آخرين من أعضاء الحركة، في قصف بطائرة إسرائيلية مسيرة، أمس الثلاثاء، استهدف مكتبه في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

أبرز قادة حماس على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية

جاء الاسم الأول في القائمة من نصيب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، بينما كان الرقم الثاني في القائمة، هو خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق، وأحد أهم مؤسسي الحركة الفلسطينية.

ثم جاء موسي أبو مرزوق في المركز الثالث، وهو الرئيس الأول للمكتب السياسي لحركة «حماس»، وفي المركز الرابع، جاء يحيى السنوار، النائب الأول لـ«كتائب القسام»، الجناح العسكري للمقاومة.

أما الخامس على قائمة الاغتيالات، فهو محمد دياب المصري «أبو خالد»، والمُلقب باسم «محمد الضيف»، وهو قائد «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، والذي كان قبل أيام قليلة يُعتقد أنه قُتل، أو يعيش بعدة إعاقات في عينيه وأطرافه.

ثم يأتي مروان عيسى، نائب «الضيف» في كتائب القسام، في المركز السادس، ثم عزالدين حداد، وهو قائد لواء غزة في كتائب القسام، وهو الآن هدف رئيسي للاغتيال، وأخيراً جاء في المركز الثامن محمد شبانة، وهو قائد لواء رفح بكتائب القسام.

استشهاد صالح العاروري في بيروت

وأعلنت حركة «حماس»، في وقت سابق أمس الثلاثاء، استشهاد الشيخ صالح العاروري، الذي قُتل مع 6 آخرين، في قصف إسرائيلي طال مكتب حركة «حماس» في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكدت الحركة استشهاد قائدين آخرين في كتائب القسام مع «العاروري»، وهما سمير فندي، وعزام الأقرع، إضافة إلى استشهاد 4 أعضاء في حماس، وهم محمود زكي شاهين، ومحمد الريس، ومحمد بشاشة، وأحمد حمود.