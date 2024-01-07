الطريقة الصحيحة للتخلص من أظافر وشعر الميت.. الإفتاء توضح

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الطريقة الصحيحة التي نص عليها الشرع الحنيف للتخلص من أظافر وشعر الميت عند قصهما.

حكم قص أظافر الميت

وقال المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إنه يجب وضع الشعر والأظافر في كفن الميت، لعدم انتهاك حرمته، بحيث تُستخدَم كل الوسائل الممكنة في تحقيق ذلك.

وحول حكم تقليم أظافر الميت وحلق شعر عانته، فقد ذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية، والشافعية في قولٍ إلى كراهة قصِّ أظافر الميت أو حلق عانته؛ لما في فِعْلِ ذلك مِن الزينة التي تختص بالأحياء، ولا تناسب حال الميت.

حكم دفن الميت بجميع أجزائه

ولفت «علام» إلى أنّه من السنة أن يُدفن الميت بجميع أجزائه على ما مات عليه، ولهذا لا يُسَرَّحُ شَعْرُه، إذ لو فُعِلَ ربما يتناثر بعضُه، ولا تُقَصُّ أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يُختن، ولا يُنتف إبطه، حيث لا توجد حاجةٌ لفِعل ذلك كلِّه.

تكريم الميت

وكرَّم اللهُ الإنسانَ وجعل له حُرمةً مصانةً في حياته وبعد مماتِه، ومِن أهم مظاهر تكريمِ الإنسان المسلم بعد وفاته: تغسيلهُ، وتكفينُه، والصلاةُ عليه، ودفنُه، وكلُّها مِن فروض الكفاية الثابتة بالسُّنَّةِ وإجماع الأُمَّة.