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«المصريين الأحرار» يشارك احتفالات الكنائس في شمال ووسط القاهرة بعيد الميلاد

كتب:

محمد أباظة
04:55 م | الأحد 07 يناير 2024
وفد المصريين الأحرار

وفد المصريين الأحرار

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل؛ احتفالات الكنائس القبطية الأرثوذكسية بقطاع شمال القاهرة ووسط البلد بعيد الميلاد المجيد، وهنأ الحزب كهنة وشعب الكنيسة بالأعياد.

وأناب رئيس الحزب وفدا بقيادة رائد مقدم عضو المكتب السياسي وأمين شمال القاهرة، ورافقه ماجد معزوم سلامه الأمين المساعد لقطاع شمال القاهرة، ودانيال غطاس فرح مسؤول لجنة العلاقات العامة لقطاع شمال القاهرة، و رينيه وديع نجيب، أمينة المرأة شمال القاهرة، وإيريني نادر مسؤولة الملف القبطي لبوابة حزب المصريين الأحرار.

أسقفية شبرا الجنوبية

وزار وفد حزب المصريين الأحرار مقر أسقفية شبرا الجنوبية بالعذراء بمسرة والعذراء بعياد بك والعذراء بالكاركي ومارجرجس جزيرة بدران، والملاك ميخائيل بطوسون، والملاك ميخائيل بعياد بك، والأنبا إبرام ومارمينا، ومارجرجس القللي.

ونقل قيادات المصريين الأحرار تهنئة رئيس الحزب والأمانة العامة بالأعياد للكنائس والكهنة مع تمنيات الكاملة الخير والسلام والرخاء واستقرار البلاد.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.