«المصريين الأحرار» يهنئ الشعب وقادة الكنائس بعيد الميلاد المجيد

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع الشعب المصري داخل القطر وخارجه وجميع الكنائس على أرض مصر بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

احتفالات الميلاد المجيد

وقال الحزب في بيان، اليوم الجمعة، إن احتفالات الميلاد المجيد تحمل بشارة سارة في افتتاحية العام لتجعل عنوانه الخير والرخاء والازدهار، وذلك يتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً علشان مصر اللي بنحلم بيها جنباً إلي جنب مع القيادة السياسية الرشيدة.

وأضاف، أن هذه المناسبة فرصة طيبة لتلاحم الشعب الواحد ليواصل مسيرة الجمهورية الجديدة، ويعيد الله علينا الاعياد بالخير والبركات لبلادنا الحبيبة مصر وللشعب السلام ومستقر الأمان.

كما وجّه الحزب برقيات تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة ومطارنة وكهنة وشعب الكنيسة القبطية المصرية بمناسبة الأعياد المباركة، برقية مماثلة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية المشيخية في مصر، والبطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، كما وجّه تهنئة لجميع رؤساء الكنائس بعيد الميلاد المجيد.