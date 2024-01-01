«المصريين الأحرار» في السويس يهنئ الكاثوليك اللاتين بعيد الميلاد المجيد

شارك وفد حزب المصريين الأحرار بالسويس بقيادة عادل فاضل أمين المحافظة صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء اللاتينية الآباء الفرنسيسكان، وقدم الوفد التهنئة للأقباط الكاثوليك وللآباء الفرنسيسكان بمناسبة احتفالهم بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية 2024، وكان في استقبالهم الأب جوزيف وهيب، راعي الكنيسة، وأبناء الكنيسة وشعبها وقدموا هدية باسم الحزب بهذه المناسبة.

عيد الميلاد

ونقل وفد الحزب تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إلى الآباء رعاة الكنيسة وشعبها بمناسبة رأس السنة وبمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، إذ ضم وفد المصريين الأحرار بالسويس عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالمحافظة والدكتور عادل الشرقاوي الأمين المساعد وسماح مهدى أمينة المرأة ورامي عبد الباسط أمين الشباب.

وضم وفد الحزب سامح إبراهيم عضو هيئة المكتب والبير شفيق مساعد أمين قسم السويس بالحزب بالسويس ونرمين أبو العلا وميرفت لمعي ومريم إقلاديوس مساعدي أمينة المرأة وفتحي صلاح مساعد مسؤول اللجنة الإعلامية.