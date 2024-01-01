«المصريين الأحرار» يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية.. ويدعو إلى تعزيز التعاون مع الصين

شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الدورة الافتراضية لكوادر أحزاب الدول العربية، لمناقشة القضية الفلسطينية، وذلك ضمن فاعليات مؤتمر «مبادرة التنمية العالمية والأمن العالمي ومبادرة الحضارة وتحول النظام الدولي» برعاية دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وجاء في كلمة ممثل حزب المصريين الأحرار، محمد أبو عين أمين شباب قطاع جنوب الصعيد، أن مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ اللحظات الأولى، وأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هو محاولة لتصفية عرقية وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد أبو عين أن حزب المصريين الأحرار يثمن الدور الصيني وموقفها الواضح حيال الأزمة، وأن حل الدولتين هو بيت القصيد للعدالة الدولية، ولا يمكن التراجع عنه.

وشدد أبو عين على ضرورة تعزيز التعاون بين مصر والصين، ودعا كل البلدان العربية لخلق كيانات خاصة اقتصادية وسياسية مشتركة، لمواجهة عدم حيادية المجتمع الدولي تجاه الازمات الإشكاليات الخاصة بالشرق الاوسط وافريقيا.

واختتم أبو عين كلمته، بتوجيه الشكر للحزب الشيوعي الصيني ودائرة العلاقات الخارجية على هذا الحدث المهم، وأعرب عن أمله في أن تخرج منه محصلة تخدم قضية فلسطين العزيزة.