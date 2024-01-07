برادلي كوبر يثير الجدل بموقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة

ساعات قلية تفصل جمهور السينما العالمية عن بداية موسم الجوائز في 2024، إذ تذاع النسخة الـ81 من حفل توزيع الجوائز الشهير، في تمام الساعة الثالثة من صباح الاثنين، ويتزامن الحفل هذا العام مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واتخذ النجوم داخل هوليوود مواقف متباينة ما بين دعم الجانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي.

برادلي كوبر، كان النجم الوحيد صاحب الموقف المزدوج من الهجوم الإسرائيلي على غزة، بعدما وقع على رسالة شكر موجهة للرئيس الأمريكي جو بايدن، على دعمه المستمر لإسرائيل، ووقع أيضا على رسالة مفتوحة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، ما يضعه في موثق غريب، خاصة مع الجهود التي يقودها الجانب الإسرائيلي، من أجل ارتداء المشاهير شارات صفراء للتعبير عن دعمهم، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

برادلي كوبر ينافس على أفضل ممثل ومخرج في جولدن جلوب 2024

ومن المقرر أن يتواجد برادلي كوبر، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لينافس على جائزة أفضل ممثل وأفضل مخرج عن فيلم «Maestro»، من إجمالي 4 جوائز ترشح لهم الفيلم الذي يحمل توقيع «كوبر»، في ثاني تجربة إخراجية له بعد فيلم «A Star is Born».