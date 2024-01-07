«أوقاف الشرقية» توضح شروط الحصول على قرض حسن حتى 20 ألف جنيه

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، عن إمكانية الحصول على قرض حسن دون فوائد، بمبالغ مالية تصل إلى 20 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن» أن المديرية تسمح للعاملين بها أو غير العاملين بالحصول على قرض حسن بدون فوائد، مشيرا إلى أن العاملين يمكنهم الحصول على قرض حسن حتى 20 ألف جنيه، بينما يستطيع غير العاملين بمديرية الأوقاف الحصول على قرض حتى 15 ألف جنيه.

وبيّن «حامد» أنّ الراغبين في الحصول على قرض حسن يجب أن تشترط فيهم عدة شروط ومواصفات، مشيرًا إلى أن السماح بالقروض يأتي في إطار إسهام الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن سداد القرض لا يتطلب أية مصاريف إدارية أو فوائد أو رسوم، ويسدد بأصل المبلغ المنصرف دون إضافات.

شروط الحصول على قرض حسن من الأوقاف

شروط الحصول على قرض حسن من الأوقاف يوضحها الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية كالتالي:

- العامل الذي مرّ على عمله بالأوقاف 5 سنوات فأكثر، يحق له الحصول على قرض بحد أقصى قيمته 15 ألف جنيه.

- ألا يجمع المتقدم للقرض بين قرض الأوقاف وأي قرض مصرفي آخر.

- أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة أكثر من 3 سنوات.

- ألا يكون عليه غير غير مكتمل السداد من الأوقاف.

- خصم 300 جنيه شهريا لمدة 50 شهر، وأن تكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.

-عدم إخلاء طرف الراغب في القرض لأي سبب إلا بعد السداد.

وأوضح وكيل المديرية، الشروط لمن لم يتم 5 سنوات في العمل ويرغب فالحصول على قرض كالتالي:

-ألا تقل مدة عمله عن 3 سنوات "معين".

- يكون المبلغ 6 آلاف ويتم خصمهم على 40 شهر بواقع 250 جنيها.

وأشار إلى شروط المتقدمين للقرض من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام كالتالي:

- صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصي 10 آلاف جنيها، فيما يتم خصم 300 جنيها شهريا وتكون المدة المتبقية من عمله 3 سنوات بالضوابط التالية:

- ألا تقل مدة عمل المقترض عن 15 سنة خدمة متصلة بالعمل وفق القانون.

- عدم الجمع بين القرض وأي قرض مصرفي أو مدين بفيزا مشتريات.

- عدم تجديد قرض قبل الانتهاء من سداد القرض السابق.

- إقرار بتحويل القسط الشهري عن طريق فروع بنك مصر.

والراغبين يمكنهم التقدم إلى مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، أو الدخول على صفحة الوزارة؛ للتمكن من الإلمام بمعلومات والتقدم للقرض للحصول عليه.